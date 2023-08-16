Manchester City-Sevilla maç özeti! (VİDEO) M. City-Sevilla maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Manchester City Sevilla maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Sevilla maç özeti! Manchester City Sevilla maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Sevilla maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City Sevilla maç özeti!
Manchester City Sevilla maç özeti! Manchester City Sevilla maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Sevilla maç özeti! Manchester City Sevilla maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Sevilla maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City Sevilla maç özeti haberimizde!
Manchester City - Sevilla maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Manchester City - Sevilla maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...
Manchester City - Sevilla maç özetini maçın ardından TV8,5 kanalından izleyebilirsiniz.
Manchester City - Sevilla maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Manchester City - Sevilla maçı 16 Ağustos 2023 günü oynandı.
Manchester City - Sevilla maçı canlı olarak TV8,5'te yayınlandı.