Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman?

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17-05-2023 MANCHESTER CITY VS REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester City ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester City-Real Madrid Maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Real Madrid Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.