Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi? Manchester City - Real Madridmaçı hakemi kim? Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Manchester City ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Manchester City-Real Madrid Maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Manchester City-Real Madrid Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Manchester City ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.