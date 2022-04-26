Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Real Madrid maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi? Manchester City - Real Madrid maçı hakemi kim? Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Manchester City - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 26.04.2022 Salı bugün saat 20.30'da başlayacak.
Manchester City - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TV8'den yayınlanacak.
Manchester City - Real Madrid maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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