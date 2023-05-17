Manchester City Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Manchester City Real Madrid maçı özeti izle! Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Real Madrid maç özeti! Manchester City Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte, Kayseri Sivas maç özeti!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Real Madrid maç özeti! Manchester City Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte, Kayseri Sivas maç özeti haberimizde...
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Manchester City - Real Madrid maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Manchester City - Real Madrid maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.
Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü oynandı.
Manchester City - Real Madrid maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.