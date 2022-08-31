Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? Manchester City - Nottingham Forest şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - Nottingham Forest bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Nottingham Forest öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.