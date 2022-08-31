Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? Manchester City - Nottingham Forest şifresiz mi?
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Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - Nottingham Forest bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Nottingham Forest öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Premier Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - Nottingham Forest şifresiz mi? Manchester City - Nottingham Forest hakemi kim? Manchester City - Nottingham Forest ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Manchester City - Nottingham Forest , Premier Lig maçı, 31-08-2022 Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak.
Manchester City - Nottingham Forest beinSport'tan yayınlanacak.
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