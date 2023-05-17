Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester City her sezon Şampiyonlar Ligi'nde finallere kalarak adını duyurmaya devam ediyor. Peki Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Manchester City Şampiyonlar Ligi kupa sayısı

Manchester City Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester City her sezon Şampiyonlar Ligi'nde finallere kalarak adını duyurmaya devam ediyor. Peki Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Manchester City Şampiyonlar Ligi kupa sayısı haberimizde...

MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASIVAR MI?

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası yoktur. Manchester City'nin şu ana kadar kazandığı kupalar şunlardır:

8X INGİLİZ SAMPİYONU

6X FA KUPA SAMPİYONU

1X KUPA GALİPLERİ KUPA SAMPİYONU

6X ENGLİSH SUPERCUP WİNNER

8X LEAGUE CUP SAMPİYONU

7X ENGLİSH 2ND TİER CHAMPİON