Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Manchester City Şampiyonlar Ligi kupa sayısı

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Manchester City Şampiyonlar Ligi kupa sayısı

Gündem Haberleri

Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester City her sezon Şampiyonlar Ligi'nde finallere kalarak adını duyurmaya devam ediyor. Peki Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Manchester City Şampiyonlar Ligi kupa sayısı

Kupayı bir Türk alacak! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester CityKupayı bir Türk alacak! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yokM.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok

Manchester City Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester City her sezon Şampiyonlar Ligi'nde finallere kalarak adını duyurmaya devam ediyor. Peki Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası var mı? Manchester City Şampiyonlar Ligi kupa sayısı haberimizde...

MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASIVAR MI?

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası yoktur. Manchester City'nin şu ana kadar kazandığı kupalar şunlardır:

8X INGİLİZ SAMPİYONU

6X FA KUPA SAMPİYONU

1X KUPA GALİPLERİ KUPA SAMPİYONU

6X ENGLİSH SUPERCUP WİNNER

8X LEAGUE CUP SAMPİYONU

7X ENGLİSH 2ND TİER CHAMPİON

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Manchester City FC Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title