Manchester City sahibi kim? Premier Lig'in ve dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Manchester City'nin sahibi merak ediliyor. Peki, yıldız topluluğundan oluşan maviler hakkında Manchester City'nin sahibi kim? Manchester City kimin? sorularına yanıtları haberimizde...

MANCHESTER CİTY'NİN SAHİBİ KİM?

City Football Group, Manchester City şemsiyesi altındaki futbol faaliyetlerini ve buna bağlı kulüp ağının kurulmasını ve yönetimini kontrol etmek için kurulmuş holdingdir. Şirketin sahipleri, Abu Dhabi United Group ile birlikte Çinli China Media Capital ve CITIC Capital'dir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Japonya, İspanya, Uruguay ve Çin'deki kulüplerde hisselere sahiptir. Şirketin asıl amacı, her kıtada, her biri kendi adına "Şehir" tanımlayıcısına sahip bir ekibe sahip olmaktır.

Abu Dhabi United Group 2008 yılında kuruldu ve Şeyh Mansur bin Zayid El Nahyan Manchester City Futbol Kulübü'nü eski sahibi Tayland başbakanlarından olan Thaksin Shinawatra'dan satın aldı.

Manchester City kulübünün devir işlemlerinden sonra tüm bölümleri yüksek bir seviyeye, mümkün olan en kısa zamanda getirmek için çalışmalara başlandı.

Şeyh Mansur ile Manchester City Futbol Kulübü 2011 FA Cup, 2011-12, 2013-14 Premier League, 2012 FA Community Shield, 2013-14 Footbal League Cup ve 2015-16 Football League Cup başarılarını kazandı.

MANCHESTER CİTY'E BAĞLI KULÜPLER

Eğitim/İzleme ortakları

Danimarka Aarhus (2013-günümüz)

İspanya Espanyol (2011-günümüz)

Gana Gana Futbol Federasyonu (2013-günümüz)

Portekiz Gil Vicente (2012-günümüz)

İrlanda Limerick FC (2013-günümüz)

Hollanda NAC Breda (2016-günümüz)

Portekiz Sporting Portugal (2010-günümüz)

Amerika Birleşik Devletleri Wilmington Hammerheads (2015-günümüz)

Amerika Birleşik Devletleri Long Island Rough Riders (2016-günümüz)

Gana Right Dream Academy (2000-günümüz)

Çalışma izni kulüpleri

İsveç Djurgårdens IF (2013-günümüz)

İsveç BK Häcken (2012-günümüz)

Belçika KV 1247 (2010-günümüz)

Hollanda NEC (2010-günümüz)

Norveç Strømsgodset IF (2010-günümüz)

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