Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon pound değerindeki süperyatı 'Blue', Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. Yatta Mansur'un olup olmadığı bilinmiyor. Bill Gates'in süperyatı 'Lana' da yeniden Bodrum'a geldi.

Manchester City'nin patronunun yatı Bodrum'da

500 milyon poundluk yata bakan bir daha baktı

MUĞLA - Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon pound değerindeki süperyatı "Blue", Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. Yatta Mansur'un olup olmadığı bilinmiyor.

Geçen yıl Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, bugün Bodrum'a geldi. Yat, limanlara sığmadığı için Bodrum açıklarına demirledi. İngiltere'nin önemli futbol kulüplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yat, ihtişamıyla görenlerin dikkatini çekti. 24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği Cayman Adaları bayraklı süperyatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesi olan Şeyh Mansur'un yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.

Lana yeniden Bodrum'da

Öte yandan teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates'in önceki yıl Bodrum'a geldiği "Lana" isimli süperyat, yeniden ilçeye geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli süperyat, Bodrum açıklarına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki süperyatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olarak olduğu ifade ediliyor. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan "Lana", kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Süperyatta kimin olduğu ise bilinmiyor.