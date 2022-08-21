Manchester City maçı kaç kaç? Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Manchester City maçı şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig hedefine ulaşmak isteyen Newcastle - Manchester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Newcastle - Manchester City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Newcastle - Manchester City maçı ne zaman? Manchester City maçı kaç kaç?