Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık M. City - Liverpool maçının gollerini kim attı? Maçta kaç gol var? Canlı takip!
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Bugün Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de maalesef yayını yok. Bu yüzden anlık takip etmek isteyenler maç hakkında, Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık M. City - Liverpool maçının gollerini kim attı? Maçta kaç gol var? araştırması yapıyor. İşte anlık canlı takip...
Manchester City - Liverpool maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta gol oldu mu merak ediliyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç? Manchester City - Liverpool maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı 22 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
Maçın Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.
Manchester City - Liverpool maçının Türkiye TV'lerinden yayını bulunmamaktadır. Manchester City - Liverpool maçının canlı yayını yoktur.
Maçta şuan 1-1 eşitlik var. Maç henüz bitmedi.
Maçta atılan goller şöyle:
M. City'nin golleri:
- 10. dakika : Erling Haaland
Liverpool'un golleri:
- 20. dakika : Fabio Carvalho
Maç, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.