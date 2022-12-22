Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık M. City - Liverpool maçının gollerini kim attı? Maçta kaç gol var? Canlı takip!

Bugün Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de maalesef yayını yok. Bu yüzden anlık takip etmek isteyenler maç hakkında, Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık M. City - Liverpool maçının gollerini kim attı? Maçta kaç gol var? araştırması yapıyor. İşte anlık canlı takip...

Manchester City - Liverpool maçında ilk yarı oynanıyor. Maçta gol oldu mu merak ediliyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç? Manchester City - Liverpool maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı 22 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇININ YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

Manchester City - Liverpool maçının Türkiye TV'lerinden yayını bulunmamaktadır. Manchester City - Liverpool maçının canlı yayını yoktur.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçta şuan 1-1 eşitlik var. Maç henüz bitmedi.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta atılan goller şöyle:

M. City'nin golleri:

10. dakika : Erling Haaland

Liverpool'un golleri:

20. dakika : Fabio Carvalho

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.