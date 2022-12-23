Manchester City - Liverpool maç özeti var mı, yayınlandı mı, nereden izlenir? M. City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçının gollerini izle!

Manchester City - Liverpool maçının son dakikaları oynanırken futbol severler maçın özetini aratmak için, Manchester City - Liverpool özet izle, maç özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? M. City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City - Liverpool maç özeti yayınlandı mı? Manchester City - Liverpool maçının gollerini izle! İşte tüm detaylar...

Bugün Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de maalesef yayını yok. Bu yüzden anlık takip etmek isteyenler maç hakkında, Manchester City - Liverpool maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Aralık M. City - Liverpool maçının gollerini kim attı? Maçta kaç gol var? araştırması yapıyor. İşte anlık canlı takip...

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı 22 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Liverpool maçının Türkiye TV'lerinden yayını bulunmamaktadır. Manchester City - Liverpool maçının canlı yayını yoktur.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçta 3-2 M. City önde. Maç henüz bitmedi. Maç 3-2 sona erdi.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

M. City maçı 3-2 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

M. City'nin golleri:

10. dakika : Erling Haaland

47. dakika : Riyad Mahrez

58. dakika : Nathan Ake

Liverpool'un golleri:

20. dakika : Fabio Carvalho

48. dakika : Muhammed Salah

MAÇ SONU : M CİTY 3 - 2 LİVERPOOL

Buna göre M. City bir üst tura yükseliyor.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇININ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR? MAÇ ÖZETİ VAR MI?

Manchester City - Liverpool maçın yayını olmadığı için maalesef özeti de bulunmamaktadır. Maçın özetini izlemek isteyenler yabancı kaynaklardan izleyebilirler. Manchester City - Liverpool maçı ülkemizde yayınlanmadığı için maalesef Türkçe spiker özeti de bulunmamaktadır.

M. CİTY - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.