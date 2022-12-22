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Manchester City - Liverpool hangi kanalda, ne zaman, maçın yayını yok mu, neden yok? 22 Aralık M. City - Liverpool İngiltere Lig Kupası TV'de var mı?

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Manchester City - Liverpool hangi kanalda, ne zaman, maçın yayını yok mu, neden yok? 22 Aralık M. City - Liverpool İngiltere Lig Kupası TV'de var mı?

Bugün Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de yayını var mı yok mu futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Manchester City - Liverpool hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 22 Aralık Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı TV'de var mı, yok mu? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda olacak? Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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M. City - Liverpool ne zaman, saat kaçta başlayacak? İngiltere Lig Kupası turnuvasında bugün Manchester City - Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç saat 23:00 'da başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak edildi. Peki, Manchester City - Liverpool maçı nereden izlenir? Manchester City - Liverpool maç nerede yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...

Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı 22 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

Maçın Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

Manchester City - Liverpool maçının Türkiye TV'lerinden yayını bulunmamaktadır. Manchester City - Liverpool maçının canlı yayını yoktur.

Maç, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Manchester City FC Liverpool Gündem Spor Haberler

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