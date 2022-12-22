Manchester City - Liverpool hangi kanalda, ne zaman, maçın yayını yok mu, neden yok? 22 Aralık M. City - Liverpool İngiltere Lig Kupası TV'de var mı?

Bugün Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı oynanacak. Maçın Türkiye'de yayını var mı yok mu futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Manchester City - Liverpool hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 22 Aralık Manchester City - Liverpool İngiltere Lig Kupası maçı TV'de var mı, yok mu? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda olacak? Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...