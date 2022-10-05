Manchester City - Kopenhag ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 M. City - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların diğer maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Manchester City - Kopenhag arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, Manchester City - Kopenhag ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Ekim 2022 Manchester City - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...