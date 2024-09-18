Manchester City ve Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın hakları genellikle büyük spor kanalları tarafından alındığından, maçın şifresiz olup olmadığını öğrenmek için bu kanalların duyurularını takip etmek gerekiyor. Maçın şifresiz olup olmadığı ve canlı, HD, kesintisiz izleme linki futbol severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki!

MANCHESTER CITY- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City- Inter maçı 18 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT TABİİ CANLI İZLE

7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii platformu, kullanıcılara ücretsiz içerik izleme imkanı sağlıyor. 2024 yılı içerisinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor. TRT Tabii'ye üye olmak oldukça kolay. Platforma erişim sağlamak için internet sitesi üzerinden veya e-posta adresi ile kayıt yapabilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra platformdaki tüm içeriklere erişim sağlayabilirsiniz.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ÜCRETLİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, önümüzdeki 3 yıl boyunca TRT ekranlarından yayınlanacak. Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvalarını takip etmek isteyen futbolseverler, bu maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabii platformları üzerinden şifresiz ve ücretsiz izleyebilecekler. Özellikle Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden futbol takımlarının maçları, TRT Tabii platformu aracılığıyla da yayınlanacak ve izleyicilere herhangi bir ücret talep edilmeden sunulacak. Bu sayede, futbolseverler heyecan dolu karşılaşmaları şifresiz olarak takip edebilecekler.