Şampiyonlar Ligi final maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken maçta skor kaç kaç anlık takip etmek isteyen futbol severler internetten, Manchester City - Inter maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? 10 Haziran 2023 Cumartesi M. City - Inter final maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç? Final maçında kim önde, maç skoru kaç kaç bitti?

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Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya gelecek. Maçta ilk yarı oynanırken maçı anlık takip etmek isteyenler, Manchester City - Inter kaç kaç? Manchester City - Inter maçında gol oldu mu, golleri kim attı? merak ediyor. İşte canlı maç takibi...

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başladı.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Maçı TV8 televizyon ekranından veya EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta şuan 0-0 eşitlik var. Maç henüz bitmedi, ilk yarı oynanıyor.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta henüz gol olmadı. Şuanda 0-0 eşitlik mevcut. Gol olduğunda detayları yazacağız.

MANCHESTER CİTY - İNTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.