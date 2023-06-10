Manchester City - Inter maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? 10 Haziran 2023 Cumartesi M. City - Inter final maçının gollerini kim attı?
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Şampiyonlar Ligi final maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken maçta skor kaç kaç anlık takip etmek isteyen futbol severler internetten, Manchester City - Inter maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? 10 Haziran 2023 Cumartesi M. City - Inter final maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç? Final maçında kim önde, maç skoru kaç kaç bitti?
Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya gelecek. Maçta ilk yarı oynanırken maçı anlık takip etmek isteyenler, Manchester City - Inter kaç kaç? Manchester City - Inter maçında gol oldu mu, golleri kim attı? merak ediyor. İşte canlı maç takibi...
Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başladı.
Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.
Maçı TV8 televizyon ekranından veya EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.
Maçta şuan 0-0 eşitlik var. Maç henüz bitmedi, ilk yarı oynanıyor.
Maçta henüz gol olmadı. Şuanda 0-0 eşitlik mevcut. Gol olduğunda detayları yazacağız.
Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023