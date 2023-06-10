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Manchester City - Inter maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? 10 Haziran 2023 Cumartesi M. City - Inter final maçının gollerini kim attı?

Manchester City - Inter maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? 10 Haziran 2023 Cumartesi M. City - Inter final maçının gollerini kim attı?

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Şampiyonlar Ligi final maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken maçta skor kaç kaç anlık takip etmek isteyen futbol severler internetten, Manchester City - Inter maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? 10 Haziran 2023 Cumartesi M. City - Inter final maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç? Final maçında kim önde, maç skoru kaç kaç bitti?

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Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya gelecek. Maçta ilk yarı oynanırken maçı anlık takip etmek isteyenler, Manchester City - Inter kaç kaç? Manchester City - Inter maçında gol oldu mu, golleri kim attı? merak ediyor. İşte canlı maç takibi...

Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başladı.

Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.

Maçı TV8 televizyon ekranından veya EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

Maçta şuan 0-0 eşitlik var. Maç henüz bitmedi, ilk yarı oynanıyor.

Maçta henüz gol olmadı. Şuanda 0-0 eşitlik mevcut. Gol olduğunda detayları yazacağız.

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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