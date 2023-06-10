Manchester City - Inter maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 10 Haziran 2023 Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final maçının özeti yayınlandı mı?
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Şampiyonlar Ligi final maçı tüm hızıyla devam ediyor. Final maçında son dakikalar oynanırken maç özetini anında izlemek isteyen futbol severler internetten, Manchester City - Inter maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 10 Haziran 2023 Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final maçının özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Manchester City - Inter maç özeti yayınlandı mı? Manchester City - Inter maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya gelecek. Maçta ikinci yarı oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, Manchester City - Inter maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 10 Haziran 2023 Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi final maçının özeti yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...
Manchester City - İnter Şampiyonlar Ligi final maçı bugün (10 Haziran 2023) saat 22:00 'da başladı.
Maçı TV8'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Maç ayrıca Exxen platformunda da yayınlanacaktır.
Maçta şuan 1-0 M. City üstünlüğü var. Maç henüz bitmedi. Maç 1-0 bitti.
Maçta 1-0 City üstünlüğü var. Maçta atılan goller şöye:
M. City'nin golleri:
- Rodri : 68. dakika
Maçı 1-0 kazanan M. City kupanın sahibi oluyor.
Maç bitiminin ardından maç özetinin EXXENSPOR Youtube kanalı üzerinden yayınlanması bekleniyor.
Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.