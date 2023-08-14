Dünya'daki en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait süper lüks yat 'Blue' Bodrum'dan sonra Marmaris gümrüklü limanına demir attı. Yatın Marmaris'e gelmesi, Marmarisli esnaflar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.

Manchester City'in sahibi El Nahyan'ın süper yatı 'Blue' Marmaris'e demir attı

MUĞLA - Dünya'daki en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Manchester City'nin sahibi iş insanı Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait süper lüks yat 'Blue' Bodrum'dan sonra Marmaris gümrüklü limanına demir attı. 500 Milyon pound değerindeki 160 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip. 101 personeli ile dünyanın en büyük beş yatından biri olan Blue'yu gören Marmarisli esnaflar, "Milyonerlerin teknelerinin Marmaris'e gelmesi on numara beş yıldız reklam" şeklinde yorumladı.

Bodrum'dan çıkarak akşam saatlerinde Marmaris Cruise Port limanına demir atan süper lüks dev yat Marmaris yat limanından görülebiliyor. 160 metrelik Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait yatta 24 kabin bulunduğu ve 101 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Rus Milyarder Roman Abramoviç'in yatı 'Eclipse' in de Marmaris'te başka bir limanda bağlı olması ile Milyarderlerin Türk denizlerini tercih ediyor olmaları Marmarislileri ve esnafını mutlu etti. Marmarisli Kemal Şahin milyonerlerin yatlarının Marmaris koylarında ve limanlarında olması ile ilgili, "Marmaris ve Marmaris halkı için iyi bir şey, biz ufak esnafa faydası olur mu bilinmez. Sonuçta ülkemize faydası var. O yüzden de buraya gelmelerinden çok memnunuz. Tabii ki milyonerlerin burayı tercih ediyor olması çok güzel. On numara beş yıldız reklam" şeklinde konuştu.

Yat limanı esnaflarından Mehmet Yılmaz, "Gelenin zararı olmaz, gelenler benzin alıyor, su alıyor, ekmek alıyorlar. Tabii ki faydaları çok" dedi. Ayşegül Gazel ise, "Bizim için çok iyi. Yatların buraya gelmeleri tabii ki gelip yiyorlar içiyorlar bizler de kazanıyoruz elbette" dedi.

Süper lüks dev yat Blue'nun Marmaris'te 4 gün daha kaldıktan sonra ayrılacağı ve sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın gelip gelmeyeceğinin bilinmediği öğrenildi.