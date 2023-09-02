Manchester City Fulham maç özeti! (VİDEO) M.City Fulham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Fulham maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Fulham maç özeti! Manchester City Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Fulham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City Fulham maç özeti!
Manchester City Fulham maç özeti! Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Fulham maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Fulham maç özeti! Manchester City Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Fulham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City Fulham maç özeti haberimizde...
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Manchester City - Fulham maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Manchester City - Fulham maçı 5-1'lik Manchester City üstünlüğü ile sona erdi.
Manchester City - Fulham maçı 2 Eylül 2023 günü oynandı.
Manchester City - Fulham maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.