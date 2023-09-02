Manchester City Fulham maç özeti! (VİDEO) M.City Fulham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Fulham maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Fulham maç özeti! Manchester City Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Fulham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City Fulham maç özeti!