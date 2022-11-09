İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçı heyecanla bekleniyor. Manchester City-Chelsea maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Manchester City-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City maçı ne zaman? Manchester City-Chelsea maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Gaziantep Fk maçı ne zaman? İngiltere Lig Kupasıhedefine ulaşmak isteyen Manchester City- Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Manchester City- Chelsea maçının nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Manchester City- Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City maçı ne zaman? Manchester City- Chelsea maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City- Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupasımaçı 9 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşecek.

MANCHESTER CİTY-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ve Chelsea maçı internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MANCHESTER CİTY VE CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

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