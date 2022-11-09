Manchester City-Chelsea maçı nereden, nasıl izlenir? İngiltere Lig Kupası maçları nereden izlenir? Chelsea Manchester City maçı nerede yayınlanıyor?

İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçı heyecanla bekleniyor. Sporseverler, Manchester City ve Chelsea maçının nerede yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Manchester City-Chelsea maçı nereden, nasıl izlenir? İngiltere Lig Kupası maçları nereden izlenir? Chelsea Manchester City maçı nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...