İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Manchester City-Chelsea maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Manchester City-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea maç sonucu! Manchester City-Chelsea maç sonucu ne? İşte detaylar...

Manchester City- Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City- Chelsea maçının sona ermesiyle maç sonucu araştırılmaya başlandı. Sporseverler Manchester City- Chelsea maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Chelsea maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Manchester City-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Chelsea maç sonucu! Manchester City-Chelsea maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City- Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı 9 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşecek.

MANCHESTER CİTY-CHELSEA MAÇI NASIL İZLENİR?

Manchester City ve Chelsea maçı internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MANCHESTER CİTY VE CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, İngiltere Lig Kupası oynanacak.