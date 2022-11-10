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Manchester City-Chelsea maç özeti | Manchester City maç özeti İZLE! Manchester City-Chelsea maç özeti İZLE!

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Manchester City-Chelsea maç özeti | Manchester City maç özeti İZLE! Manchester City-Chelsea maç özeti İZLE!

İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Manchester City-Chelsea maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Manchester City-Chelsea maç özeti! Manchester City maç özeti İZLE! Manchester City-Chelsea maç özeti İZLE!

Manchester City- Chelsea maç özeti! hİngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City- Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City- Chelsea maç özetinin nerede yayınlandığı merak konusu oldu. Manchester City- Chelsea maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Manchester City maç özeti İZLE! Manchester City- Chelsea maç özeti İZLE! Detaylar haberimizde...

Manchester City- Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı 9 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşti.

Manchester City ve Chelsea maçı internet üzerinden yayınlanacaktır.

Manchester City ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, Etihad Stadyumu'nda oynandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Manchester City FC Maç Özetleri Chelsea Gündem Spor Haberler

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