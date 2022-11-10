İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City-Chelsea maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Manchester City-Chelsea maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Manchester City-Chelsea maç özeti! Manchester City maç özeti İZLE! Manchester City-Chelsea maç özeti İZLE!

Manchester City- Chelsea maç özeti! hİngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester City- Chelsea bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester City- Chelsea maç özetinin nerede yayınlandığı merak konusu oldu. Manchester City- Chelsea maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Manchester City maç özeti İZLE! Manchester City- Chelsea maç özeti İZLE! Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City- Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı 9 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşti.

MANCHESTER CİTY-CHELSEA MAÇ ÖZETİ NASIL İZLENİR?

Manchester City ve Chelsea maçı internet üzerinden yayınlanacaktır.

MANCHESTER CİTY VE CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Chelsea, karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, Etihad Stadyumu'nda oynandı.