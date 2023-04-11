Manchester City Bayern Münih maç özeti! (VİDEO) Manchester City Bayern Münih maçı özeti izle! Manchester City Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Bayern Münih maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Bayern Münih maç özeti! Manchester City Bayern Münih maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? İşte, Manchester City Bayern Münih maç özeti!