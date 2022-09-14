Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - B.Dortmund maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - B.Dortmund bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - B.Dortmund maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman?

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14-09-2022 MANCHESTER CİTY VS B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester City ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester City-B.Dortmund Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-B.Dortmund Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve B.Dortmund, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.