Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - B.Dortmund maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Manchester City - B.Dortmund bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - B.Dortmund maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - B. Dortmund karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - B.Dortmund maçı şifresiz mi? Manchester City - B.Dortmund maçı hakemi kim? Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - B.Dortmund maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Manchester City ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Manchester City-B.Dortmund Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Manchester City-B.Dortmund Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Manchester City ve B.Dortmund, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.