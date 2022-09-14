Manchester City - B.Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Manchester City - Dortmund maçı saat kaçta? Manchester City – Borussia Dortmund canlı izle

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MANCHESTER CİTY - B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Manchester City - B.Dortmund arasında Etihadstadyumunda oynanacak mücadele 14 Eylül Çarşamba günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City - B.Dortmund arasındaki mücadele 14 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.