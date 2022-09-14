Manchester City - B.Dortmund maçı canlı izle! Manchester City - B.Dortmund maçı şifresiz HD canlı izle! Manchester City - B.Dortmund maçı CANLI İZLE!

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Manchester City - B.Dortmund maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - B.Dortmund maçı 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformundan naklen canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 gecesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.