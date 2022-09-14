Manchester City - B.Dortmund Exxen canlı izle! Manchester City - B.Dortmund canlı izle! Manchester City - B.Dortmund 14 Eylül 2022 canlı izle!

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14-09-2022 MANCHESTER CİTY VS B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester City ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY - B.DORTMUND CANLI İZLE!

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY - B.DORTMUND 14 EYLÜL 2022 CANLI İZLE!

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester City-B.Dortmund Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CİTY - B.DORTMUND CANLI İZLEME LİNKİ!

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-B.Dortmund Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MANCHESTER CİTY-B.DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve B.Dortmund, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.