Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Atletico Madrid maçı şifresiz mi? - Haberler

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Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk müsabakasında Manchester City - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Manchester City - Atletico Madrid maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında heyecanla beklenen, Manchester City - Atletico Madrid maçı Etihad Stadium'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Manchester City - Atletico Madridmaçı şifresiz mi? Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde...

Manchester City - Atletico Madrid maçı 5 Nisan 2022'de saat 22.00'da Etihad Stadium'da oynanacak.

Manchester City - Atletico Madrid maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak

Manchester City - Atletico Madrid maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Istvan Kovacs - Orta Hakem

Vasile Marinescu - Yardımcı Hakem

Mihai Ovidiu Artene - Yardımcı Hakem

Marco Di Bello - 4. Hakem

Manchester City'de Ruben Dias, Philippe Sandler ve Cole Jermaine Palmer'in sakatlıkları bulunmakta. Atletico Madrid'de ise Héctor Miguel Herrera'nın sakatlığı bulunmakta ve bu maçta oynayamayacaklar.

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