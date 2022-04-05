Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk müsabakasında Manchester City - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Manchester City - Atletico Madrid maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında heyecanla beklenen, Manchester City - Atletico Madrid maçı Etihad Stadium'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Manchester City - Atletico Madridmaçı şifresiz mi? Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde...
Manchester City - Atletico Madrid maçı 5 Nisan 2022'de saat 22.00'da Etihad Stadium'da oynanacak.
Manchester City - Atletico Madrid maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak
Manchester City - Atletico Madrid maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Istvan Kovacs - Orta Hakem
Vasile Marinescu - Yardımcı Hakem
Mihai Ovidiu Artene - Yardımcı Hakem
Marco Di Bello - 4. Hakem
Manchester City'de Ruben Dias, Philippe Sandler ve Cole Jermaine Palmer'in sakatlıkları bulunmakta. Atletico Madrid'de ise Héctor Miguel Herrera'nın sakatlığı bulunmakta ve bu maçta oynayamayacaklar.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022