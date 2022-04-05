Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında heyecanla beklenen, Manchester City - Atletico Madrid maçı Etihad Stadium'da oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Manchester City - Atletico Madridmaçı şifresiz mi? Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Manchester City - Atletico Madrid maçı 5 Nisan 2022'de saat 22.00'da Etihad Stadium'da oynanacak.

MANCHESTER CİTY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA

Manchester City - Atletico Madrid maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak

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MANCHESTER CİTY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HAKEMLERİ

Istvan Kovacs - Orta Hakem

Vasile Marinescu - Yardımcı Hakem

Mihai Ovidiu Artene - Yardımcı Hakem

Marco Di Bello - 4. Hakem

MANCHESTER CİTY - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Manchester City'de Ruben Dias, Philippe Sandler ve Cole Jermaine Palmer'in sakatlıkları bulunmakta. Atletico Madrid'de ise Héctor Miguel Herrera'nın sakatlığı bulunmakta ve bu maçta oynayamayacaklar.

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