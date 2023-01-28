İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geliyor. Maçta ikinci yarı oynanırken futbol severler, Manchester City - Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Ocak Manchester City - Arsenal maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Manchester City - Arsenal maçı kaç kaç, golleri kim attı? merak ediyor. İşte detaylar...

Manchester City - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Manchester City - Arsenal maçında golleri kim attı? Manchester City - Arsenal maçı devam ediyor mu? Manchester City - Arsenal maçı nasıl izlenir? Manchester City - Arsenal nerede yayınlanıyor? İşte canlı takip...

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester City - Arsenal İngiltere FA Cup maçı 27 Ocak Cuma2023 tarihinde yani bugün 23:00 'da oynanacak.

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Arsenal maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor 2 ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.

MANCHESTER CİTY - ARSENAL CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

Maçı Bilyoner TV ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak seyredebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçta 0-0 beraberlik devam ediyor.

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları yazacağız.

İLK YARI SONUCU : M. CİTY 0 - 0 ARSENAL

MANCHESTER CİTY - ARSENAL NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.