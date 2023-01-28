Manchester City - Arsenal maç özeti izle, özet yayınlandı mı? 27-28 Ocak Manchester City - Arsenal FA Cup özeti nereden izlenir?
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İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geliyor. Maçta son dakikalar oynanırken futbol severler, Manchester City - Arsenal maç özeti izle, özet yayınlandı mı? 27-28 Ocak Manchester City - Arsenal FA Cup özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçının özeti nasıl izlenir? İşte detaylar...
The Football Association Challenge Cup veya yaygın kullanılan adıyla FA Cup, her yıl İngiltere'de düzenlenen futbol turnuvası. Manchester City - Arsenal maç özeti izle, özet yayınlandı mı? 27-28 Ocak Manchester City - Arsenal FA Cup özeti nereden izlenir?
Manchester City - Arsenal İngiltere FA Cup maçı 27 Ocak Cuma2023 tarihinde yani bugün 23:00 'da oynanacak.
Manchester City - Arsenal maçını Bilyoner TV ve Tivibu Spor 2 ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın başka kanallarda yayını bulunmamaktadır.
Maçı M. City 1-0 kazandı ve üst tura çıktı. Arsenal turnuvaya veda etti.
MAÇ SONUCU : MANCHESTER CİTY 1 - 0 ARSENAL
Maç özetini Bilyoner TV veya Tivibu Spor 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.