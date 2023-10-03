Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın(MATSO) makam otomobili TOOG oldu. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Başkan Yardımcısı Ali Özen, teslim alarak test sürüşü yaptıkları makam aracı TOGG'u Manavgat'a getirdi. MATSO Başkanı Güngör 'Türk sanayisinin gelişiminin göstergesi olan, doğuştan elektrikli otomobilimizin Manavgat'ımıza, Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın makam otomobili TOOG oldu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın(MATSO) makam otomobili TOOG oldu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Başkan Yardımcısı Ali Özen, teslim alarak test sürüşü yaptıkları makam aracı Togg'u Manavgat'a getirdi. MATSO Başkanı Güngör "Türk sanayisinin gelişiminin göstergesi olan, doğuştan elektrikli otomobilimizin Manavgat'ımıza, Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Güngör "Ülkemizin yerli ve milli otomobili, gururumuz, TOGG aracımızı Başkan Yardımcımız Ali Özen ile birlikte teslim alarak ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Türk sanayisinin gelişiminin göstergesi olan, doğuştan elektrikli otomobilimizin Manavgat'ımıza, odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 60 yıllık bir rüyayı gerçekleştirerek bu akıllı otomobilin üretilmesinde emeği geçen TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, TOGG'un Ceosu Hhemşehrimiz Mehmet Gürcan Karakaş'a, yatırımcı kuruluşlara, TOGG çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA