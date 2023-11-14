Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ters yönden gelen otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; D-400 Karayolu Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alanya'dan Sanayi Sitesine giden Veli Hakikat'in kullandığı 07 T 1412 plakalı ticari taksi ile ters istikamette çevreyoluna ilerleyen Ayberk Uzar'ın kullandığı 07 ADB 855 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan Zübeyde Eliballı ve Kader Dinç isimli yaralandı. Yaralılardan biri çimlerin üzerine uzanarak sağlık ekibini beklerken, diğer kadın onun başından bir an bile ayrılmadı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA