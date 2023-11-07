Manavgat'ta park halindeki otomobil yanmaya başladı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çevreyolu Köprüsü altında park halindeyken sahibinin çalıştırmasının ardından yanmaya başlayan otomobil, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çevreyolu Köprüsü altında park halindeyken sahibinin çalıştırmasının ardından yanmaya başlayan otomobil, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan İsmail Özden'e ait 07 LR 582 plakalı otomobil, sahibinin aracı çalıştırmasının ardından motor bölümünden yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yangına müdahalede bulundu. Yanan araç, Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülürken, aracın motor bölümü tamamen yanmaktan kurtulamadı. Yangının otomobilin elektrik aksamında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceği bildirildi. - ANTALYA