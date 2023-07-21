Manavgat'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen yolun karşısındaki akaryakıt istasyonu çalışanları, omuzlarında yangın tüpleriyle uzun süre araçların yol vermesini bekledi.

Olay, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine yolun sol şeridinde seyir halindeki Bayram Durmuş'un kullandığı 07 LUZ 61 plakalı otomobilin motor bölümünden, Peri-Yavrudoğan ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada duman çıkmaya başladı. Otomobili yolun sağına çeken otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 arkadaşı araçtan inerken, yardımlarına ilk olarak yoldan geçen araç sürücüleri ve yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları koştu.

Yardıma gelenler ellerindeki yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir anda otomobil alevler arasında kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiyenin gelmesinin ardından yanan araç söndürülürken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Geçmelerine izin vermediler

Yangını ilk görenler yolun karşısındaki akaryakıt istasyonu çalışanları oldu. İstasyondan yangın tüplerini omuzlayan 2 görevli, araca müdahale edebilmek için koştu ancak kara yoluna geldiklerinde uzun süre karşıya geçemediler. Araçların yol vermesini bekleyen görevliler, uzun bekleyişin sonunda yolun karşısına geçerek otomobile geç de olsa müdahale edebildi, ancak kullanılamaz hale gelmesine engel olamadı. - ANTALYA