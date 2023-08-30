Manavgat'ta otomobil refüje çıktı, yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin virajı alamayarak refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kazanın olduğu kavşakta sık sık kaza yaşandığı ve yetkililerin düzenleme yapması gerektiği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin virajı alamayarak refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Fikret Karabey'in kullandığı 58 ADY 374 plakalı otomobil virajı alamayarak refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobilde bulunanlar kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar kavşakta sık sık kaza yaşandığını, yetkililerin bir an önce kavşakta gerekli düzenlemeleri yapmalarını ve yolun aydınlatılması gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA