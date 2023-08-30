Manavgat'ta Otomobil Kazası: Büyük Hasar Oluştu, Yaralanan Olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki araç büyük hasar gördü ancak yaralanan olmadı. Kazanın yaşandığı noktada mahalle sakinleri de büyük bir korku yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde büyük hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Perşembe Pazarı istikametinden gelip Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ali Köse'nin kullandığı 07 S 6923 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Almanya vatandaşı Heinrinch Meurer'in kullandığı 07 MD 212 plakalı otomobile kavşakta çarptı. Mahalle sakinlerinin evlerinden dışarı fırlamasına neden olan kazada otomobillerde büyük hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA