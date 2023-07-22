Manavgat'ta Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Hüseyin Aksoy'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili kurumuş sulama kanalına düştü. Kazada Aksoy yaralandı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan Hüseyin Aksoy'un otomobiliyle kurumuş sulama kanalına düştüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada Aksoy yaralandı.
Kaza dün saat 19.30 sıralarında Manavgat'ın Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Aksoy kullandığı 51 ACD 331 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kurumuş sulama kanalına düşen otomobilden Aksoy, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksoy hastaneye götürüldü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Viraja hızlı gelen otomobilde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip kanala düşmesi görülüyor.