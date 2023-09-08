Manavgat'ta otomobil duvara çarptı: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Ulukapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halindeki Hamit Dağ'ın kullandığı 09 D 7071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun sağında bulunan duvara çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Hamit Dağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA