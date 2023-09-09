Manavgat'ta Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhan Ece'nin kullandığı 07 LFE 19 plakalı otomobil ile Hasan Ali Yıldız'ın kullandığı 07 NUZ 58 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada 07 NUZ 58 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife Yıldız yaralandı. Yıldız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil