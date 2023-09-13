Manavgat'ta Otomobil Andız Ağacına Çarptı, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, andız ağacına çarparak tarlaya düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde andız ağacına çarparak tarlaya düşmekten son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Haydar Karahan'ın kullandığı 07 BCF 428 plakalı otomobil, D-400 Karayolu ile tali yolu ayıran bankete çarptıktan sonra yoldan çıkıp minibüs durağının arkasında bulunan andız ağacına çarptı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil çarptığı andız ağacında asılı kalarak tarlaya düşmekten son anda kurtuldu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Haydar Karahan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA