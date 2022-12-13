Manavgat'ta okullar tatil mi? SON DAKİKA! Yarın Manavgat'ta okullar tatil mi, okul var mı? Manavgat hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da şiddetli yağış beklendiğini belirtirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üç ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki, Manavgat'ta okullar tatil mi? Yarın Manavgat'ta okullar tatil mi, okul var mı? İşte, Manavgat hava durumu!

Manavgat okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da şiddetli yağış beklendiğini belirtirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üç ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki, Manavgat'ta okullar tatil mi? Yarın Manavgat'ta okullar tatil mi, okul var mı? İşte, Manavgat hava durumu haberimizde...

MANAVGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde okulların 1 gün tatil edildiğini belirtti.

MANAVGAT HAVA DURUMU

Manavgat 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir:

Manavgat hava durumu

GECE SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Dün yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, 'turuncu kod' ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan uyarıda Burdur ve Isparta'da beklenen sağanak yağışlara karşı da uyarıda bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bu akşam saatlerinden sonra, Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık 2022 ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

TURUNCU KOD NE DEMEK?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.