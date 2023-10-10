Manavgat'ta Korsan Taşımacılık Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılık yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulanırken, araç 2 ay trafikten men edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılık yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulanırken, araç 2 ay trafikten men edildi.

Otelden aldığı turistleri Manavgat'a getirirken trafik uygulamasına takılan hususi araca, "korsan turist taşımacılığı"ndan ceza yağdı. Araç sürücüsüne ruhsatsız olarak belediye sınırları içerisinde korsan yolcu taşımaktan 20 bin 342 TL para cezası uygulanırken, araç 2 ay trafikten men edildi.

Eski Hisar Mahallesi Herdford Caddesi girişi Çevreyolu Köprüsü altında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sırasında Yusuf S.'nin kullandığı 07 ARN 050 plakalı hafif ticari araç içerisinde turistlerin olduğu belirlendi. Turistlerle görüşen trafik görevlileri, para karşılığında otelden şehir merkezine getirildiklerini söylemeleri üzerine araca korsan taşımacılıktan işlem yaptı.

Trafik ekipleri, "5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" suçundan araç sürücüsüne 20 bin 342 TL idari para cezası uygularken, kullanılan araç 60 gün bağlanarak yediemin otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA