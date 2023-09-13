Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: Eşler Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücülerinin eşleri yaralandı.

Kaza; Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı yan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Gürses'in kullandığı 07 HDM 41 plakalı otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesi'nden çevre yoluna çıkmakta olan İbrahim Boz'un kullandığı 07 AEK 035 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araç sürücüsünün de kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini iddia ettiği kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve araç sürücülerinin eşi olduğu bildirilen Fatma Gürses ile Emine Boz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA