Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kaza Getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık yapan otomobil sürücüsü, Atatürk Caddesinden çıkan otomobile çarpmamak için kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil metal dubayı yıktıktan sonra trafik lambasının direğine çarptıktan sonra durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

- Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle kaldırıma çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık yapan otomobil sürücüsü, Atatürk Caddesinden çıkan otomobile çarpmamak için kaldırıma çıktı.

Kaldırıma çıkan otomobil metal dubayı yıkıp, trafik lambasının direğine çarptıktan sonra durabildi.O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde yaşandı. Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki Emre Kansu Kocabaş'ın kullandığı 43 LP 161 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy kavşağına geldiğinde, Atatürk Caddesinden gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdığında kaldırıma çıkıp trafik lamlasına çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı, yeşil ışıkta geçen otomobillerden kurtulmak için direksiyonu kırdığında kaldırımdaki sabit dubayı yıkarak trafik lambasının direğine çarptığı görüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.