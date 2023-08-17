Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Olmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak araç sürücüleri ve yolcular hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Gencer'in kullandığı 07 GHP 48 plakalı otomobille, Umut Koç'un kullandığı 06 ACD 72 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazaya karışan araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunanlar önemli bir şeylerinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA