Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak araç sürücüleri ve yolcular hastaneye gitmeyi kabul etmedi.