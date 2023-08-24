Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, kaza anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta bulunan ve hastaneden kolunda sargıyla taburcu olduğu öğrenilen bir genç, tansiyonu yükselip fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç tekrar aile yakınlarına teslim edildi. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teoman Sarıkaya'nın kullandığı 07 HVV 70 plakalı otomobil ile Canan Doğan'ın kullandığı 07 NDD 52 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Canan Doğan ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan genç için olay yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan genç sedyeye alınarak ambulansa bindirildi. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından, geceyi hastanede geçirdiği ve aç olduğu belirlenen gencin tansiyonunun yükseldiği, önemli bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi.

Diğer taraftan kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA