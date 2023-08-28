Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza 1 sürücü yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolu Hatipler kavşağında meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Romanya vatandaşı Marıus Casmin Aldea'nın kullandığı B 279 MCA plakalı otomobil, kavşaktan tali yola döndüğü sırada Gültepe istikametinden ilçe merkezine ilerleyen Mustafa Çelik'in kullandığı 07 L 4004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Çelik yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Romanyalı sürücü, kaza sırasında eşinin de otomobilde olduğunu ve hangi hastaneye götürüldüğünü bilmediğini söyleyince jandarma ekipleri Manavgat'taki hastanelerde kadını aradı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamazken, Romanyalı sürücünün kazanın şokunu üzerinden atmasının ardından eşini evde bıraktığını hatırlamasıyla arama çalışmalarına son verildi.

Öte yandan kavşakta kazaya neden olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca iki otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA