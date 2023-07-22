Manavgat Side Sahili'nde Turist Yoğunluğu
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistlerin denize girerek serinlemek için tercih ettiği bir nokta oldu. Sıcak havanın etkisiyle sahiller dolup taşarken, tatilciler su sporları ve kumla oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denize girerek serinlemeyi tercih eden turistler Side Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesindeki tesisler yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Otellerde yerli tatilcilerin yanısıra Almanya, Rusya, İngiltere, İskandinav ülkeleri başta olmak üzeri farklı ülkelerden turistler tatilini geçiriyor. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte, hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nemin yüzde 56 olduğu ilçede sucaktan bunalanlar sahilleri doldurdu. Side'deki tesislerde konaklayanlar denize girerek serinledi. Tatilciler su sporu aktivitelerine katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı turistler de kumla oynadı.