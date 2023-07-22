Manavgat Side Sahili'nde Turist Yoğunluğu

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistlerin denize girerek serinlemek için tercih ettiği bir nokta oldu. Sıcak havanın etkisiyle sahiller dolup taşarken, tatilciler su sporları ve kumla oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.