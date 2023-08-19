Manavgat Şelalesi, Sıcaktan Bunalanları Serinletiyor

Antalya'da doğal güzelliği ve buz gibi suyu ile dikkati çeken Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Tatilciler, Manavgat Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu ve serinleyerek dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.

Antalya'da doğal güzelliği ve buz gibi suyu ile dikkati çeken Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Havanın sıcaklığının 32, nem oranının ise yüzde 80'leri geçtiği kentte, tatilciler Manavgat Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.

Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.

Manavgat Belediyesinden alınan bilgiye göre şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.