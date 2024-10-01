Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mana

Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı hangi kanalda? Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı öncesi Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spormaçı detayları araştırılıyor. Peki, Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçını hangi kanal veriyor? İşte Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı yayın bilgisi haberimizde! Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

MANAVGAT BELEDİYESPOR KAŞ KINIK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

MANAVGAT BELEDİYESPOR KAŞ KINIK SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Manavgat Belediyespor Kaş Kınık SporMaçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Manavgat Belediyespor Kaş Kınık SporMaçı, saat 14:00'te başlayacak.

MANAVGAT BELEDİYESPOR KAŞ KINIK SPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spormaçı henüz başlamadı.

MANAVGAT BELEDİYESPOR KAŞ KINIK SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manavgat Belediyespor Kaş Kınık Spor maçı, Manavgat Belediyespor sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.